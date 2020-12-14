Нур-Султан, , 12:12 — REGNUM В Павлодарской области Казахстана стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса. Об этом сообщили в центре общественного здравоохранения казахстанского минздрава.

Центр опубликовал очередную матрицу оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19 в регионах Казахстана. В «красной» зоне остается только Нур-Султан. Ранее сложная ситуация также наблюдалась в Павлодарской области.

В «желтой» зоне находятся Алма-Ата, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Кустанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. В Казахстане наблюдается общее улучшение ситуации с коронавирусом — республика переместилась в «зеленую» зону.

По состоянию на 14 декабря в Казахстане выявили 142 325 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 126 182 пациента, скончались 2088 человек.

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