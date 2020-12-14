Ирвайн, США, , 12:10 — REGNUM Традиционное праздничное событие «Зимняя сказка» в игре Overwatch пройдёт с 15 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Об этом 14 декабря сообщает «Игромания».

https://twitter.com/OverwatchRU/status/1337835863477264384

Разработчики пока не поделились подробностями ивента 2020 года. Однако уже стало известно, что в ходе события Мэй получит особый облик пингвина.

Напомним, Overwatch — это популярный командный шутер от студии Blizzard Entertainment. Сейчас в разработке находится полноценный сиквел проекта.

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