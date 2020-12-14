Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Стороны процесса по уголовному делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым подошли к финишной прямой — судебным прениям.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 14 декабря, государственный обвинитель ходатайствовал о представлении дополнительных материалов по делу — а именно диска с записью разговора Соколова с газовой службой в день после убийства. Это ходатайство суд удовлетворил.

Далее в ходе судебных прений обвинитель должен выступить на процессе и запросить у суда меру наказания для подсудимого.

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Напомним, 64-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки, своей сожительницы Анастасии Ещенко. По версии следствия, примерно с 02:36 по 03:00 8 ноября 2019 года Соколов, находясь по месту своего проживания на набережной реки Мойки, в ходе бытового конфликта с Ещенко на почве взаимной ревности, взял незаконно хранившийся в квартире обрез мелкокалиберной винтовки и произвел из него выстрел в голову Ещенко, после чего сдавил руками шею потерпевшей.

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Продолжая реализовывать преступный умысел, с целью причинения смерти потерпевшей, которая продолжала подавать признаки жизни, Соколов из того же обреза произвел еще три выстрела в голову Ещенко, ставших смертельными. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Соколов хранил труп в квартире примерно до 22:30 часов 8 ноября, после чего с 22:30 до 03:08 9 ноября 2019 расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора. Останки разложил по пакетам, которые выбросил из окна, а затем утопил в Мойке.

Отметим, сам подсудимый вину признаёт, но считает, что до убийства его довели недруги, организовавшие травлю в интернете и в реальной жизни.

Добавим, перед началом заседания у здания городского суда, где проходит слушание по делу Соколова, неизвестные установили автомобиль с баннером с изображением историка в образе Наполеона в обнимку с его знакомым, блогером Дмитрием Пучковым («Гоблином»), который свидетельствовал в пользу Соколова в суде.

Подписано изображением лозунгом «Ефремову — восемь, сколько Соколову?» С хештегами «Соколову пожизненное», «Я мы Анастасия Ещенко». Автомобиль уже эвакуировали.

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