Москва, , 12:21 — REGNUM Вступление в силу новых правил по оформлению больничного, согласно которым листок нетрудоспособности теперь можно получить в электронном виде наряду с бумажным носителем, вызвали обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 14 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»ЭЛН может и неплохо, вот только закрыть его могут в три строки, и это полный бред. Я после операции первый больничный смог закрыть через полтора месяца. Нужно три раза на приём сходить, по другому, как мне объяснили, система не работает. Вот и сиди без денег. Несовершенная система. И плюс сервера висят, толком ничего сделать не могут, а очереди по несколько десятков человек, в тесном коридоре», — пишет Михаил Ч.

Многие пользователи сообщили о том, что электронная система оформления больничного работает некорректно. Некоторые из них и вовсе столкнулись с тем, что программа даёт сбои, в результате чего людям приходится тратить время на многократное посещение врача.

«Оформлял больничный. Электронный. Врач с восторгом сказал, что теперь не надо тратить время на выписывание больничного (это такое для него облегчение). Теперь будет электронный, стал колдовать с компом, потом вообще попросил меня выйти, через 30 минут ожидания врач вышел и сказал, что не может мне оформить больничный, что-то с компом. Попросил прийти завтра. На следующий день (отпросившись с работы) вновь пришёл за больничным. Снова никак. На третий день оформили. Пришел на работу, а в бухгалтерии говорят, что они не могут работать с таким больничным, какой-то ключ электронный не подходит. Вот так 4 дня потратил!», — написал Александр Б.

Граждане уверены, что электронная форма по сути ничего не меняет, ведь больному всё равно приходится физически посещать кабинет врача. Более того, очереди, которые являются неотъемлемой частью российских больниц, благодаря новой системе, порой только увеличиваются, пишут люди.

«Больничный, может и дистанционно, а врачебную комиссию лично посетить придётся. Вышел у меня больняк за 14 дней, так я за 20 минут продлил его у врача в электронном виде, а потом 6 часов сидел в очереди к заведующей отделением, чтобы она меня в журнал записала. Бред полнейший», — пишет Андрей Р.

Тем не менее, ряд комментаторов отметили, что во многом данная система облегчает взаимодействие работника и работодателя по вопросу оформления больничного.

«Странно, наши сотрудники уже год как электронные больничные сдают. Мне как кадровику удобно с ними работать, если много ЛН можно ошибиться при заполнении, а с электронным проще, нажал «Получить данные из ФСС» и всё. Да и работникам нравится, не надо никуда идти, чтобы сдать больничный, кинули мне фото электронного на ватсап и готово. Про дистанционное лечение, конечно, ничего не знаю, а вот ЭЛН мне нравится», — поделился Сергей Д.

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Напомним, 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничного, согласно которым листок нетрудоспособности теперь можно получить в электронном виде наряду с бумажным носителем.