Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM Уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, выстрелившего в своего соседа, направлено в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, конфликт возник из-за того, что дети обвиняемого подрались с ребёнком потерпевшего. Супруга пострадавшего попыталась поговорить с отцом детей, применивших насилие. Безработный 37-летний гражданин ударил женщину, после чего выстрелил в голову её супругу из травматического пистолета «Оса».

"Было установлено, что у обвиняемого имелся умысел именно на убийство своего оппонента», — считают представители следствия.

Убить соседа у обвиняемого не получилось. Пострадавший при помощи очевидцев обратился за медицинской помощью.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что обвинительное заключение уже утверждено надзорным ведомством. Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Мужчина может получить до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителю Белгородской области дали 13 лет колонии за угрозы и покушение на убийство.

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