Лондон, , 12:02 — REGNUM Компания Electronic Arts купит студию Codemasters за $1,2 млрд. Об этом 14 декабря сообщает портал gamesindustry.biz.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2021 года. По словам руководства Codemasters, подобный союз обеспечит студии «процветающее будущее».

Напомним, Codemasters — это британская студия по разработке видеоигр. Она наиболее известна по созданию гоночных симуляторов — в частности, серии Dirt.

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