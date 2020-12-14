Липецк, , 12:01 — REGNUM В Липецкой области 14 декабря подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Всего на территории региона выявлен 13 тыс. 281 положительный тест.

За весь период наблюдения 10 тыс. 220 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 23 — за последние сутки. 168 человек скончались. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

Читайте развитие сюжета: В Липецкой области скончались ещё два пациента с COVID-19