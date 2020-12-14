Самара, , 12:05 — REGNUM 295 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 26 219 случаев заражения коронавирусом. При этом за весь период в регионе скончались 500 пациентов с COVID-19, в том числе в минувшие сутки скончались четыре таких пациента.

Так, 62-летний мужчина страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы, 53-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием, 72-летний мужчина страдал заболеваниями органов дыхания и эндокринной системы. Также скончалась 59-летняя женщина.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе за сутки выздоровели 277 человек, а всего справились с вирусом 24 044 человека.