Улан-Удэ, , 11:58 — REGNUM В Бурятии уже идёт вакцинация от COVID-19. По словам главы республики Алексея Цыденова, в регион к настоящему времени поступило 400 доз вакцины, которыми будет привито 200 человек.

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«Потому что вакцина гамалеевская «Спутник», она ставится два раза: первая и потом через 21 день вторая. Она двухкомпонентная. Поэтому 400 доз — это на 200 человек. Уже вакцинация началась», — отметил он в ходе общения с жителями в прямом эфире.

Прежде всего прививают медработников, находящихся в зоне риска. Тем временем, идёт подготовка и к массовой вакцинации. Так, республика закупила холодильные камеры для хранения и перевозки вакцины, подготовлено 27 точек вакцинации.

«И по мере поступления будем эту вакцинацию проводить уже всем. Так что готовы, процесс уже начался», — подтвердил глава.

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