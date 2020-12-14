Варшава, , 11:57 — REGNUM Польская студия CD Projekt RED извинилась перед геймерами за многочисленные ошибки игры Cyberpunk 2077 на консолях прошлого поколения. Об этом сообщается 14 декабря в официальной группе проекта «ВКонтакте».

Разработчики признали свою вину и сказали, что им следовало показать, как игра выглядит на предыдущем поколении консолей — чтобы геймеры смогли принять более взвешенное решение о покупке. Тем не менее они пообещали выпустить множество патчей, которые исправят наиболее часто встречающиеся в Cyberpunk 2077 ошибки.

Напомним, Cyberpunk 2077 — это новая ролевая игра от студии CD Projekt RED. В день релиза многие геймеры отметили, что из-за многочисленных ошибок у них не получается полноценно поиграть в неё.

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