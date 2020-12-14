Стокгольм, , 12:02 — REGNUM Многие небезосновательно считают, что Рождество в уходящем 2020 году отменяется из-за пандемии коронавируса. Однако жители Швеции планируют потратить рекордную сумму на рождественские подарки и другие предметы, связанные с праздником. Об этом сообщила газета Fria Tider, ознакомившись с отчётом банка Nordea.

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Отмечается, что рождественский бюджет домашних хозяйств в стране значительно вырос после резкого падения в прошлом году. Та сумма, которую готовы потратить шведы на приобретение рождественских подарков, продуктов питания и украшения, находится на самом высоком уровне за одиннадцать лет.

На рождественские покупки в этом году жители Швеции планируют потратить в среднем 4300 крон (€418) по сравнению с 3300 кронами (€ 321) в прошлом году. Больше всего готовы потратить граждане, проживающие в Стокгольме и на западе Швеции, — в общей сложности 8 500 крон (€827) по сравнению со средним показателем по стране 6900 крон (€671).

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