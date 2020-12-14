Якутск, , 11:52 — REGNUM На территории международного аэропорта «Якутск» шаман провёл церемонию благословения алгыс самолёта Sukhoi Superjet 100, который региональный авиаперевозчик арендовал на десять лет, об этом в своей странице в Instagram сообщила авиакомпания «Якутия».

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Арендованному самолёту присвоили имя национального героя якутского народа Василия Маначаары.

«В период ренессанса культур народов Якутии обрядовая культура алгыса приобрела новые формы и становится поистине брендом священной Земли Олонхо. Ритуал алгыса, сочетающего поклонение духу огня, духу местности, приобщение к ним, рождает чувство единения человека с окружающим миром, природой», — сообщила в Instagram авиакомпания.

За процедурой шаманского благословления наблюдали сотрудники авиакомпании, а также специально прибывшие чиновники администрации Мегино-Кангаласского улуса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии шаман лечил больного раком крови ребенка уколами в пупок. По словам врачей, по вине лжеврача уже умерла болевшая раком груди женщина. В результате Октябрьский районный суд Бишкека признал незаконной «лечебную» практику знахаря и запретил ему заниматься частной медицинской практикой и применять на практике нелицензированные препараты, которые тот применял для «лечения» больных с онкологическими заболеваниями.