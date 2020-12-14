Чебоксары, , 11:51 — REGNUM Мэрия Чебоксар сообщила об ограничении подачи энергоресурсов в понедельник, 14 декабря. Как сообщает пресс-служба, с 9:00 до 16:00 в связи с врезкой водопровода по пр. Тракторостроителей, 74б, стр.1отключают холодное водоснабжение потребителям по пр. Тракторостроителей, 78, 74б (автомойка), ул. Асламаса, 8.

С 8:00 до 16:00в связи с устранением аварии на водопроводе около дома №3А по ул. Гузовского отключено холодное водоснабжение потребителям по ул. Гузовского, 3а, 7, ул. Эльгера 10 а (школа искусств), 14,16, ул. Мичмана Павлова, 26.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону за последние несколько дней произошло несколько десятков коммунальных аварий. Причиной их возникновения власти назвали износ сетей и погодные условия.

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