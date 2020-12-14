Нур-Султан, 14 декабря 2020, 11:49 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил звание «Герой Труда» двум гражданам республики, сообщили 14 декабря в пресс-службе главы государства со ссылкой на соответствующий указ.
Знак особого отличия Золотой звезды и ордена «Отан» («Отечество») вручены исполнительному директору АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадиму Басину и машинисту разреза «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» Мурату Каиргельдину.
Отметим, Мурат Каиргельдин работает на угольном разрезе «Восточный» с 1985 года. Отличился рекордным объемом добычи угля на роторном экскаваторе — 700 тыс. тонн за месяц.