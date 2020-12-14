Чебоксары, , 11:50 — REGNUM В Чувашии по состоянию на 14 декабря носителей коронавирусной инфекции насчитывается 14 306 человек. За сутки инфицированы 129 жителей. Накануне вирус обнаружили у 131 человека. Такую статистику публикует общероссийский оперативный штаб.

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От последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались пять пациентов за сутки. Общее число летальных исходов достигло 375 случаев. Побороть заболевание смогли за все время наблюдений 12 820 пациентов, за сутки — 98 человек.

ИА REGNUM напоминает, глава Роспотребнадзора по Чувашии вновь призвала отказаться от проведения новогодних корпоративов и массовых празднеств. Коэффициент распространения COVID-19 в республике на 11 декабря составлял 0,98 (РФ — 1,0), процент свободного коечного фонда — 22%, показатель тестирования — 193,9 на 100 тыс. населения.

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