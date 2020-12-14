Челябинск, , 11:48 — REGNUM В Челябинской области не исключено продление школьных каникул. Последнее слово остаётся за губернатором региона Алексеем Текслером, сообщила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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По её словам, вопрос может быть решён на ближайшем заседании оперативного штаба. В ходе него Текслер выслушает позицию Роспотребнадзора и медиков и примет решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнюю неделю 2020 года, с 25 декабря, школам рекомендовано ввести гибкие графики обучения. Причиной является пандемия коронавируса.