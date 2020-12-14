Стокгольм, , 11:48 — REGNUM В Швеции учёные Каролинского института провели исследование, направленное на изучение лечения пациентов с COVID-19 с помощью барокамеры. Шведские учёные уже делают первые выводы, утверждая, что при помещении пациента в капсулу, позволяющую устанавливать нужное давление, потребность помещения больного в реанимацию резко сокращается. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

В минувшие выходные из больницы Каролинского университета был выписан первый пациент с COVID-19, прошедший данный курс лечения.

«Это простой метод, который может применяться во всех больницах Швеции», — заявил руководитель исследовательской группы Андерс Кьельберг.

Лечение тяжелобольных пациентов с коронавирусом в барокамерах ранее было протестировано в США. Выяснилось, что смертность при следовании данному протоколу лечения снизилась вдвое, и потребность в вентиляции легких сократилась на 65%, отмечают журналисты.

Читайте ранее в этом сюжете: DN: богатые страны запасаются вакцинами от COVID-19 сверх необходимого

Читайте развитие сюжета: Жители Швеции планируют увеличить расходы на рождественские покупки