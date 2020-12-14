Москва, , 11:45 — REGNUM Осуждает граждан, которые сдают свои квартиры и не платят налоги с дохода от сдачи жилья, каждый пятый житель России (20%), приводит данные исследования Национальное агентство финансовых исследований.

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Скорее положительно относятся к нелегальной сдаче жилья в аренду 41% опрошенных. Не имеют чёткой позиции по данному вопросу 39% участников опроса.

По мнению 65%, арендодатели, которые не платят налоги с дохода, не заслуживают никакого наказания в связи с бюрократическими сложностями. Обратного мнения придерживаются 29%.

Опрос проведен в октябре-ноябре 2020 г. Опрошены 417 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины от заработной платы на аренду однокомнатной квартиры отдают жители Севастополя.

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