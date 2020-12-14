Красногорск, , 11:42 — REGNUM В Московской области разрешили посещать спортивные соревнования при соблюдении санитарных требований, сообщил глава минспорта региона Роман Терюшков.

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Послабления начали действовать с 14 декабря.

«С сегодняшнего дня посещение зрителей на стадионах будет возможно с согласования министерства спорта и Роспотребнадзора с выполнением всех требований Роспотребнадзора», — цитирует министра ТАСС.

В Подмосковье на высшем уровне российских соревнований проводят матчи несколько спортивных команд, среди них футбольный клуб «Химки» и три дружины КХЛ — «Витязь», «Куньлунь» (Китай) и «Авангард» (Омск).

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2020−2021 года в Подмосковье будет функционировать 187 лыжных трасс. Эти объекты будут открыты в городских округах Истра, Серпухов, Дмитровский, Одинцовский, Красногорск, Лыткарино, Сергиев-Посадский, Химки, Дубна, а также ряде других муниципалитетов.

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