Ульяновск, , 11:49 — REGNUM В Ульяновской области число носителей коронавирусной инфекции с начала наблюдения возросло до 31 479 человек. За сутки положительные тесты получил еще 291 житель региона. Накануне выявили инфекцию у 293 пациентов. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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За сутки 371 человек выздоровел после заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения побороли вирус 28 447 заболевших. Скончались на сегодняшний день 405 человек. Новых летальных исходов с 11 декабря не зарегистрировано.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновске священники Симбирской епархии несут службу в медучреждениях, окормляя пациентов с коронавирусной инфекцией. Под патронатом находятся в настоящее время три больницы — госпиталь ветеранов войн, центральная клиническая медико-санитарная часть и центральная городская клиническая больница.

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