Барнаул, , 11:41 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, и где с 15 декабря будут запрещены развлекательные и новогодние мероприятия, провели фестиваль ГТО. Как сообщает пресс-центр Барнаульской мэрии, мероприятие прошло 12 декабря в центре тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне».

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Между собой в пяти дисциплинах (стрельба, прыжки с места, наклоны, отжимания и упражнения на пресс) соревновались спортивные семьи Барнаула.

«Изначально на фестиваль заявилось 16 команд, однако из-за нестабильной эпидемиологической обстановки некоторые семьи отказались от участия. На старт вышло ровно половина — восемь команд, причем ради безопасности участников организаторы разработали интересный регламент.

Сначала одна команда проходила все испытания, затем — другая, в итоге — никакой скученности и скопления людей», — успокоили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным на 14 декабря среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8353 человека, +151 за выходные дни) и ОРВИ (14 163 человека, + 456 за выходные дни).

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