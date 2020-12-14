Курск, , 11:38 — REGNUM В Курской области 14 декабря зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 17 тыс. 687 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 15 тыс. 949 пациентов, в том числе 169 — за последние сутки. Скончались 242 человека. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.

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