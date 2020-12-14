Махачкала, , 11:36 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов назначил Абдулпатаха Амирханова премьер-министром региона после одобрения его кандидатуры Народным собранием (парламентом) республики. Указ об этом руководитель региона подписал 14 декабря.

Согласно документу, Амирханову поручено представить предложения о составе правительства Дагестана и структуре органов исполнительной власти республики. Сделать это ему необходимо в течение недели.

Напомним, 11 декабря депутаты парламента Дагестана единогласно одобрили кандидатуру 58-летнего Абдулпатаха Амирханова для назначения председателем правительства региона. Прежний премьер-министр республики Артем Здунов в ноябре президентом России Владимиром Путиным был назначен врио главы Мордовии.

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