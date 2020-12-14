Москва, , 11:41 — REGNUM В настоящее время Россия вышла на плато в ситуации с коронавирусной инфекцией, что являлось целью системы здравоохранения страны, однако остановить распространение сможет только вакцинация до 70% населения России. Об этом 14 декабря сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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"Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать. Но это не самоцель. Точнее, это цель системы здравоохранения, чтобы соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения, то есть с количеством коек, аппаратуры, лекарств, врачей. Чтобы меньше людей в результате умирало», — приводит его слова РИА Новости.

При этом, как указал эксперт, необходимо тоже вести учет свободных коек, проведенных тестов на SARS-CoV-2 и умерших от COVID-19, так как в случае, если данные цифры остаются одинаковыми в течение нескольких дней, это говорит не только о выходе на плато, но и о положительной динамике в ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Но окончательно его распространение остановится, когда количество людей, проконтактировавших с ним, путем естественного переболевания или вакцинации — в регионе или в стране в целом — будет приближаться к 70%. Тогда начнется торможение, и с этого плато будет спуск», — подчеркнул Жемчугов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за минувшие сутки выявили 27 328 новых носителей коронавирусной инфекции.