Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM В Ростовской области резко выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19. Так, за истекшие сутки на лечение в ковидные стационары поступили 90 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 декабря.

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В настоящее время в Ростовской области из 3 тыс. 451 ковидной койки занято 2 тыс. 576 мест. 234 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Процент загрузки коечного фонда на Дону достиг 74,6%. Днём ранее этот показатель составлял 72%.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 29 тыс. 222 жителя Ростовской области.

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