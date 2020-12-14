Пенза, , 11:48 — REGNUM Коронавирусная инфекция с начала пандемии по состоянию на 14 декабря выявлена у 22 727 жителей Пензенской области, за сутки заболели еще 180 человек. Минувшим днем инфицированы были 183 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 18 929 заболевших, за сутки — 119 человек. Скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 275 пензенцев. За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали два человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области бесплатными лекарствами обеспечат более 6 тыс. человек. В медорганизациях региона задействованы 15 компьютерных томографов, из них 12 используют на догоспитальном этапе.

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