Волгоград, , 11:34 — REGNUM В Волгоградской области 14 декабря выявлен 271 носитель коронавируса, что на три меньше чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 6183 человека, скончались четыре пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Волгоградской области достигло 30 тыс. 761. Выздоровели 29 тыс. 420 человек, в том числе 92 выписаны за сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, с начала пандемии скончались 372 пациента.

Госпитализированы в стационары 6117 взрослых и 66 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 969 пациентов.