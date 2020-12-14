Петрозаводск, , 11:35 — REGNUM В Республике Карелия коронавирусную инфекцию за последние сутки выявили у 324 человек, что на девять случаев меньше, чем сутками ранее. Выздоровели за последние 24 часа 170 человек. Об этом 14 декабря сообщили региональном оперативном штабе.

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Из числа новых инфицированных у 292 человека есть признаки заболевания, из них 49 имеют симптомы средней тяжести, девять — в тяжелом состоянии.

«Находятся в стационарах 725 человек, из них четыре на ИВЛ», — утончили оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 21 606 зараженных, из них 13 535 выздоровели, в том числе 170 за сутки. Еще 127 человек умерли.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 29 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3085 пациентов, 97 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1953 года рождения, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — уточнили в оперштабе.

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