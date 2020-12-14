Челябинск, , 11:30 — REGNUM Школьников Челябинской области могут перевести на гибкий график обучения. Об этом заявила журналистам замглавы регионального минобразования Елена Коузова.

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По её словам, министерство направило в образовательные учреждения письмо с рекомендацией ввести такой график с 25 декабря. Упор предложено сделать на индивидуальной работе с детьми и подростками. В частности, предлагается готовить их к олимпиадам и подобным мероприятиям, которые пройдут в начале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области пока растёт число выявленных носителей коронавируса. А количество пациентов с COVID-19, находящихся одновременно на лечении, превысило 10 тыс.