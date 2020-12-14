Пекин, , 11:36 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan (China) Investment Co., Ltd. проведёт в Китае отзывную кампанию 236 автомобилей с дефектным приводным валом. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

Под отзыв попали импортированные в Китай модели Infiniti Q70L, которые были произведены с 15 мая 2012 года по 20 марта 2018 года.

В японской компании опасаются, что неисправные приводные валы могут привести к внезапным перебоям в передаче электрической энергии. Это, в свою очередь, создает угрозу безопасности пассажиров и водителю.

Сообщается, что дефект будет исправлен бесплатно специалистами компании Dongfeng Infiniti Motor Co., Ltd. Отзывная кампания начнётся 21 декабря нынешнего года.

Ранее стало известно, что компания Nissan планирует в Китае к 2025 году отказаться от продаж машин с двигателями внутреннего сгорания. За четыре с лишнем года автопроизводитель намерен выпустить на китайский рынок девять новых авто с электрическими и гибридными моторами.

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