Липецк, , 11:28 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов посетил Липецкий спиртзавод вместе с главой Липецка Евгенией Уваркиной и архитекторами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, Игорь Артамонов оценил корпуса бывшего Мариинского завода и обсудил возможные пути развития промышленной территории с сохранением исторических зданий. Один из вариантов — создание арт-пространства по примеру московского центра современного искусства «Винзавод».

"Это прибрежный кластер. Из запущенного района здесь может появиться современный красивый район с историческими зданиями. Важно сохранить культурное наследие», — отметил Игорь Артамонов.

Завод — памятник архитектуры регионального значения. Здания Мариинского винокуренного завода построены в конце XIX века. Комплекс является ярким образцом промышленной архитектуры ого времени и состоит из нескольких корпусов: спиртохранилища, конторы, спиртосливного отделения и солодовни. Все здания завода выстроены в кирпичном стиле, декорированы неоштукатуренной рельефной кладкой кирпича. Сейчас здесь находится склад для утилизации некачественного алкоголя и оборудования.

Также глава региона посмотрел обновлённый центральный пляж, где проложили пешеходные и велосипедные дорожки, сделали освещение, и прогулялся по новым аллеям до Нижнего парка. В 2021 году на участке площадью около 8,5 тыс. квадратных метров появится веревочный городок для взрослых и детей. Общая протяженность маршрутов составит 450 метров.

Игорь Артамонов также посетил каток, устроенный по специальной технологии, которая позволяет использовать ледовое покрытие и во время оттепели, при температуре до +12 градусов. До конца года ещё один современный каток откроется и в парке Победы.