Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли ещё 23 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 декабря.

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Жертвами COVID-19 стали 16 женщин в возрасте от 59 до 97 лет и семеро мужчин в возрасте от 54 до 78 лет. Как отмечается в оперативной сводке регионального оперштаба, все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

Общее число жертв коронавируса в Ростовской области за весь период пандемии достигло 1 тыс. 676 человек.

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