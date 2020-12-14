Москва, , 11:35 — REGNUM Пожилые люди с сахарным диабетом особенно уязвимы перед новой коронавирусной инфекцией. Смертность пациентов в возрасте от 70 до 79 лет возрастает при заражении новым вирусом на 20%, сообщает 14 декабря пресс-служба НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

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"За первые шесть месяцев 2020 года COVID увеличил смертность больных сахарным диабетом (СД) на 20%», — говорится в сообщении.

Опасность COVID-19 возрастает с возрастом пациента. Для больных диабетом в возрасте от 60 до 69 лет она составляет 12,9%, в 70−79 лет — 20,3%, старше 80 лет — 27,1%. Таковы данные оперативного мониторинга НМИЦ.

Новый вирус также опасен для людей с ожирением. При индексе массы тела (ИМТ) 30−34 летальность от коронавируса составляет 8,9%, при ИМТ 35−39 — 11,5%, свыше 40 — 13,5%. Мужчин среди умерших почти в два раза больше, чем женщин.

Заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России — директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова пояснила, что при сахарном диабете содержание сахара в крови высокое, и коронавирус активно проникает в клетки. Иммунная защита организма у таких людей ослаблена.

Возможны такие метаболические осложнения, как кетоацидоз и кома. Также COVID-19 особенно опасен при аутоиммунных эндокринных заболеваниях, надпочечниковой недостаточности и гиперпаратиреозе.