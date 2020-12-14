Ашхабад, , 11:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на западе Туркмении, сообщает портал Volcano Discovery со ссылкой на данные Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зарегистрировано 13 декабря в 10:48 (8:45 мск) в 57 км к северо-востоку от поселка Беркет и в 105 км от Балканбата. Глубина залегания эпицентра подземных толчков составила 30 км.

По данным Немецкого исследовательского центра наук о Земле (GFZ), магнитуда туркменского землетрясения составила 4,6. Местные СМИ об ощутимости подземных толчков ничего не сообщили.

Специалисты Volcano Discovery отмечают, что небольшие толчки могли почувствовать жители Беркета, в котором проживают 21 тыс. человек. Вместе с тем землетрясение не могло вызвать ощутимых разрушений.