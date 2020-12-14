Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки снизилось число новых случаев заражения коронавирусом. Положительный результат теста получили 384 человека. Для сравнения: днём ранее был установлен очередной максимум с начала пандемии — 391 выявленный носитель инфекции, передаёт ИА REGNUM 14 декабря.

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Новые случаи COVID-19 подтверждены в 44 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (144), Сальский район (17), Новочеркасск (14), Белокалитвинский и Верхнедонской районы (по 13), Каменск-Шахтинский (12). 25% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, 5,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 45 тыс. 72 случая заражения коронавирусом.

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