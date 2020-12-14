Улан-Удэ, , 11:19 — REGNUM 90% сирот в Бурятии являются социальными сиротами при живых родителях. Такие цифры назвал глава республики Алексей Цыденов в ходе прямого эфира с жителями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это, на самом деле, очень больной вопрос. На него простого, одноходового ответа нет. Он комплексный: и о рабочих местах, о работе, доходах, о культуре, о воспитании, об образе жизни — обо всем. Надо, чтобы люди сами жили достойно», — отметил он.

По его мнению, причиной социального сиротства в большинстве случаев является пьянство. Глава выразил надежду, что повлиять на ситуацию удастся путём увеличения доступности системы здравоохранения, спортивных объектов, повышением занятости.

Как сообщало ИА REGNUM, республика может стать пилотным регионом по новой форме поддержки детей-сирот. Выпускников детских домов, обучающихся в высших и средних учебных заведениях, предложено поддерживать грантами.

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