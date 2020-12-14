Петропавловск-Камчатский, , 11:19 — REGNUM На Камчатке из-за снежного циклона с сильным ветром не приземляются пассажирские самолёты, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных аэропорта Елизово.

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Внутренние рейсы из Усть-Камчатского, Никольского, Анадыря, Тилички перенесены на сутки.

Не смогли приземлиться на Камчатке самолёты, летевшие из Москвы, Хабаровска и Владивостока. Так прибытие рейса SU-1771 из Москвы ожидалось 14 декабря в 13:25 по местному времени. Его прилёт перенесён на 13:25 15 декабря. Самолёт приземлился в аэропорту Хабаровска. Также на сутки отложены рейсы из Владивостока и Хабаровска.

Как пояснили ИА «Кам 24» в аэропорту Елизово, воздушная гавань открыта и готова принимать самолёты, но командиры экипажей самостоятельно принимают решение и отказываются от посадки из-за сильного ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском из-за сильного снежного циклона власти приняли решение отменить занятия в школах в первую смену в понедельник, 14 декабря. Позже, когда стало понятно, что погода в ближайшее время не улучшится, были отменены занятия в школах и во вторую смену.