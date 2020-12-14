Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM В Свердловской области подтверждено ещё 397 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 13 декабря 2020 года в штабе заявляли о новых 389 носителях коронавируса. Теперь в регионе подтверждено 51 757 случаев заражения.

За минувшие сутки вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (231 человек), Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Артёмовского, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Нижней Туры, Новой Ляли, Невьянска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области начались испытания китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov.

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