Найроби, , 11:22 — REGNUM В Кении выявили 548 новых случаев заражения коронавирусом и четыре смерти от COVID-19. Об этом сообщает газета The Standard со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Кении. По информации репортёров, днем ранее в Кении выявили 673 случая заражения вирусом. В стране наблюдается тенденция сокращения числа новых носителей коронавируса.

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Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил, что общее число подтверждённых случаев заражения вирусом в стране возросло до 91 526 после того, как было проведено около 6 953 тестов за последние 24 часа.

Число погибших от COVID-19 возросло до 1586 человек.