Рязань, , 11:15 — REGNUM В Рязанской области 14 декабря подтверждено ещё 134 случая заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в 70 образовательных учреждениях.

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В лечебных учреждениях находятся 574 пациента с подтверждённым положительным тестом на COVID-19, в том числе 27 на аппаратах ИВЛ. Из-за регистрации случаев заражения коронавирусом комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается в 20 детских садах, 42 школах, пяти ссузах и трёх вузах.

В целом, в Рязанской области коронавирус подтверждён у 15 тыс. 826 жителей, выздоровели 14 тыс. 394 человека, в том числе 118 выписаны за сутки.