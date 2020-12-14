Черкесск, , 11:08 — REGNUM Меры безопасности в общественных местах усилят в Карачаево-Черкесии после атаки боевика на силовиков у здания ФСБ. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Рашид Темрезов по итогам заседания республиканской антитеррористической комиссии (АТК).

Напомним, 11 декабря в селе Учкекен в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии неизвестный пытался прорваться в здание ФСБ. При попытке задержания преступник совершил самоподрыв, в результате чего шесть сотрудников правоохранительных органов получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В ходе заседания приняли ряд решений по линии правоохранительных структур и городских и районных АТК. В частности, будут усилены меры по обеспечению безопасности граждан и жизненно-важных объектов, в местах массового пребывания людей, на транспорте», — написал Темрезов.

Глава республики добавил, что пострадавшим сотрудникам силовых структур и их семьям будет оказана материальная помощь.

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