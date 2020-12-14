Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвержден еще 3771 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 декабря сообщили в федеральном оперштабе. Эпидемическая ситуация в Петербурге остается очень напряженной, а заболеваемость COVID-19 пока не снижается.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Новый показатель — на три случая больше, чем было выявлено сутками ранее, однако меньше абсолютного суточного рекорда для города, составляющего 3779 случаев в сутки.

Нарастающим итогом с марта 2020 года в Северной столице выявлено 178 тыс. 257 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Из числа заболевших выздоровели 100 тыс. 611 человек, в том числе 1903 пациента выписаны за последние сутки.

Список летальных исходов в Петербурге за минувшие сутки увеличился еще на 64 случая, что на три случая меньше, чем было сутками ранее, и на 11 случаев меньше, чем за прошлые сутки в Москве. Петербург остается на второй строчке в РФ общей по смертности от COVID-19. С учетом новых данных, от болезни в Петербурге умерли уже 6388 человек.

Читайте также: В Петербурге резко выросла смертность

Как сообщало ИА REGNUM, по данным комитета по делам ЗАГС Петербурга, за первые 11 месяцев 2020 года в городе по разными причинам скончались 64 540 человек. В процентном выражении рост смертности за 11 месяцев 2020 года составил 18,4% по отношению к тому же периоду 2019 года. Большую часть этого прироста смертности дал COVID-19. По данным городского комздрава, эта болезнь вышла на третье место в списке причин смерти после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: Комздрав Петербурга распространил памятку для пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с пандемией