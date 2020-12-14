Москва, , 10:58 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной умерли 450 человек, сообщил 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

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По его словам, зафиксировано 450 летальных исходов. Это на 90 человек меньше, чем сутками ранее, когда скончались 560 пациентов. Всего за время пандемии в России от COVID-19 скончался 47 391 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 27 328 случаев заражения коронавирусом.