Красноярск, , 10:57 — REGNUM Водители муниципальных предприятий ночью 14 декабря доставили в Красноярск 30 современных автобусов марки ЛиАЗ. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, автобусы «безвозмездно переданы» правительством Москвы.

Московские автобусы прибывают в Красноярск Admkrsk.ru

Ранее муниципальный парк также пополнили 30 автобусов. Они уже работают на ряде маршрутов. Ведутся переговоры о передаче Красноярску ещё десяти автобусов.

Прибывшие 14 декабря автобусы перед выходом на городские маршруты пройдут техобслуживание.

Отметим, за последние 2,5 года муниципальные и коммерческие перевозчики Красноярска обновили подвижной состав на 397 автобусов и два троллейбуса. В том числе 145 единиц — это абсолютно новые машины.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Белгород получил партию новых низкопольных автобусов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».