Воронеж, , 10:57 — REGNUM Более 350 тыс. рулей принесли в бюджет Воронежской области нарушители антиковидных мер за неделю с 4 по 11 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона 14 декабря.

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«С 4 по 11 декабря в Воронежской области органами власти и правопорядка составлено 382 протокола об административных нарушениях антикоронавирусных ограничений. Материалы переданы в суд», — сообщается в телеграм-канале.

По 39 делам суды уже вынесли постановления, общая сумма назначенных нарушителям штрафов составила 353 тыс. рублей, ещё 47 нарушителей отделались предупреждениями.

По данным на 13 декабря в Воронежской области подтверждено 39 237 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 37 614 человек, скончались 1058 пациентов. В регионе действует масочный режим.