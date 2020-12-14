Ярославль, , 10:56 — REGNUM В Ярославской области 14 декабря началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Вакцинация Yarregion.ru

В первую очередь прививки делают медикам, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19.

Всего в регион поступит 1084 дозы вакцины «Спутник V», созданной институтом имени Гамалеи. Сейчас завезены 942 дозы, оставшиеся будут доставлены в ближайшие дни.

«Первая вакцинация у нас прошла в сентябре, все, кто участвовал, перенесли её достаточно хорошо. Тогда мы отработали логистические цепочки. Сейчас в прививочной кампании примут участие три медорганизации: это больницы №2 и имени Семашко в Ярославле и №3 в Рыбинске», — рассказал директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев.

Разработчики заявляют об эффективности препарата в 95 процентов на 42-й день после введения первой дозы при условии получения пациентом второй. Вакцинация проводится добровольно.

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