Ярославль, 14 декабря 2020, 10:56 — REGNUM В Ярославской области 14 декабря началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.
В первую очередь прививки делают медикам, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19.
Всего в регион поступит 1084 дозы вакцины «Спутник V», созданной институтом имени Гамалеи. Сейчас завезены 942 дозы, оставшиеся будут доставлены в ближайшие дни.
Разработчики заявляют об эффективности препарата в 95 процентов на 42-й день после введения первой дозы при условии получения пациентом второй. Вакцинация проводится добровольно.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле началась вакцинация от COVID-19
Читайте развитие сюжета: Число погибших от коронавируса в Ярославской области растёт