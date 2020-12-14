Саянск, Иркутская область, , 10:55 — REGNUM В Саянске (Иркутская область) в честь скончавшейся от COVID-19 заведующей педиатрическим отделением городской больницы Василы Нуриахметовой решили переименовать улицу Советской Армии. Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Васила Нуриахметова проработала в Саянской больнице больше 30 лет, пройдя путь от врача-ординатора.

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Во время пандемии женщина лечила пациентов с коронавирусом, но сама справиться с болезнью не смогла.

Правда, решение о смене названия улицы понравилось не всем: в комментариях уже появились доводы о том, что такое что переименование негативно скажется на памяти о Советской Армии. Всего в Саянске с начала пандемии от коронавируса умерли 13 медицинских работников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 декабря в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1082 человек, причём 45 из них погибли за прошедшие выходные дни (12−13 декабря 2020 года). Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 36 202 человека (+823 за выходные).

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