Нижний Новгород, , 11:47 — REGNUM За минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось также о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1380 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум четырех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в регионе выявили 493 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 497 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 61 322 случаев.