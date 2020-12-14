Нижний Новгород, 14 декабря 2020, 11:47 — REGNUM За минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне сообщалось также о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1380 человек.
Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум четырех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в регионе выявили 493 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 497 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 61 322 случаев.