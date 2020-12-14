Самара, , 10:55 — REGNUM Масштабная государственная программа модернизации первичного звена здравоохранения стартует в следующем году в Самарской области. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба регионального правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 2021 года по 2025 год в регионе планируют построить шесть поликлиник. При этом две поликлиники на тысячу посещений в смену намерены возвести в г. Кинель и микрорайоне Крутые Ключи. В микрорайоне Волгарь планируют возвести поликлинику на 700 посещений в смену. В Октябрьском районе Самары может появиться детская поликлиника на 500 посещений в смену, а в селах Подстепки Ставропольского района и Приволжье Приволжского района планируют построить поликлиники на 250 посещений.

Отмечается, что запланирована реконструкция трех объектов здравоохранения: исторического здания больницы Красного Креста в Самаре, административных зданий Нефтегорской ЦРБ и ЦРБ в Варламово Сызранского района, а также капремонт 217 зданий поликлиник, ОВОПов, ФАПов.

Программой модернизации предусмотрено строительство 98 модульных зданий медназначения: 8 врачебных амбулаторий, 12 офисов врачей общей практики, 73 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 клинико-диагностических отделений. Будет осуществлено дооснащение медучреждений медицинским инвентарем, приборами, а также компьютерной техникой.

Сообщается, что в ближайшую пятилетку в регион планируется поставить более 3,6 тысяч единиц медоборудования, при этом 485 устройств будут заменены на новые. Также планируется закупить для нужд медиков 639 автотранспортных средств отечественного производства. Средства на финансирование программы модернизации поступят из федерального и областного бюджетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Орловские медики получили партию оборудования для ПЦР-тестов