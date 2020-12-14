Нижний Новгород, , 11:26 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 15 декабря выявили 493 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 497 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 61 322 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За минувшие три дня, включая выходные, выписаны 1292 человека, всего выздоровели с начала пандемии 54 678 нижегородцев.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1380 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось также о 15 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7647 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,1 тыс. коек, 857 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,02. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда не изменился и составляет 20% по состоянию на утро 11 декабря.